Danificada por caminhão, ponte sobre rio Botas é interditada em Jaraguari

A ponte de madeira sobre o rio Botas, na região de Jaraguari, a 47 quilômetros de Campo Grande, foi danificada e precisou ser interditada.

O caso aconteceu após um caminhão passar pelo local, que prestava serviços a um fazendeiro da região. Isso prejudicou a comunidade do Assentamento Estrela.

Conforme divulgado pela Prefeitura de Jaraguari, houve uma avaliação técnica e ficou constatado a necessidade de interdição da ponte para evitar riscos à população.

Os reparos começaram neste sábado (16) e seguirão sem um prazo determinado para término. A empresa Suzano, em parceria com a prefeitura, se prontificou em realizar as obras.

"Durante o período de obras, solicitamos que todos utilizem rotas alternativas, pois será necessário manter a ponte totalmente interditada para garantir a segurança dos trabalhadores e a eficácia dos reparos", disse a prefeitura em nota nas redes sociais.

