De avião, menina ferida em acidente na BR-262 chega a Campo Grande

A menina, de 6 anos, resgatada de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de viagem, da empresa Andorinha, e um caminhão na BR-262, neste domingo (15), desembarcou em Campo Grande durante a noite e seguiu diretamente para a Santa Casa.

Ela passou por uma intervenção cirurgia, pois quando foi resgatada, seu estado de saúde era considerado grave e após estabilização clínica, foi necessário um atendimento médico especializado.

Devido a condição de saúde, a menina deixou o pronto-socorro de Corumbá em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) móvel e foi levada até o aeroporto, onde a aeronave de transporte especializado a aguardava.

Acidente - O veículo de transporte rodoviário, da empresa Andorinha, saiu de Campo Grande por volta das 23h59. Em determinado momento da viagem, o ônibus invadiu a pista contrária.

Por conta disso, acabou colidindo lateralmente com um caminhão que transitava no sentido oposto. Devido à colisão, uma peça do caminhão se se desprendeu e atingiu os passageiros das primeiras três fileiras.

Duas vítimas morreram empaladas pelo pedaço de ferro. O motorista e uma passageira ficaram com ferimentos leves.

O que disse a Andorinha - Em nota, a empresa lamentou o acidente e a "perda irreparável de vidas humanas".

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com as famílias e amigos das vítimas, aos quais expressamos nossos mais sinceros sentimentos. A empresa está prestando todo o apoio necessário às famílias e aos passageiros, buscando oferecer toda a assistência e estrutura possíveis neste momento difícil", diz trecho da nota.

A Andorinha ressaltou que segue colaborando com as autoridades para esclarecer as causas do acidente. "Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e a integridade de todos os nossos passageiros e colaboradores. Seguiremos atualizando as informações com transparência, responsabilidade e respeito às vítimas e seus familiares".

