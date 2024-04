De joelhos, cabeleireira é assassinada a tiros e namorado é suspeito em Iguatemi

A cabeleireira Aline Mayara Boni, de 24 anos, foi assassinada a tiros nesta segunda-feira (29) no bairro Waloszek Konrad, em Iguatemi, a 414 quilômetros de Campo Grande, e o principal suspeito do feminicídio é seu namorado, identificado como Clewerson Pereira de Oliveira, que fugiu do local e testemunhas viram ele colocando a arma de fogo na cintura.

A vítima foi morta logo após ficar de joelhos, conforme levantamento feito pela Polícia Científica de Naviraí e acrescentado no boletim de ocorrência. Ela foi atingida com dois disparos na cabeça e sofreu exposição de massa encefálica.

Testemunhas disseram para a polícia que ouviram pelo menos quatro disparos e assim que saíram na rua, visualizaram Clevinho, como o suspeito é conhecido, colocando a arma na cintura e subindo em uma motocicleta Honda Titan para fugir do local na companhia de um comparsa.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram procurando o suspeito e realizando diligências, mas até o momento nenhum dos dois indivíduos foi localizado.

O caso é tratado como feminicídio e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.

