De seis detentos que fugiram de delegacia, quatro já foram recapturados em Ponta Porã

Quatro dos seis detentos que fugiram da Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, foram recapturados ao longo deste domingo (11).

Dois deles ainda estão foragidos e as forças de segurança tanto da cidade sul-mato-grossense, como do lado paraguaio, estão em alerta e receberam as informações.

Até o momento não foi informado quais detentos estão foragidos, mas todas as identificações foram divulgadas. São eles: Eduardo Overbeck, Eládio Barreto Rojas, Pedro Luca de Lima Santos, Guilherme Crisóstomo Alves, Júlio César Marques Pérez e Estevan de Oliveira Alves.

A Polícia Civil e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) não se pronunciaram a respeito do ocorrido.

Estão envolvidos na busca pelos detentos, a Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional e as autoridades do Paraguai.

