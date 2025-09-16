De Sidrolândia, homem ferido com tiro na cabeça morre em hospital da Capital

Saiba Mais Interior Homem é ferido com tiro na cabeça e socorrido em estado grave em Sidrolândia

Morreu durante a segunda-feira (15), Anderson Mendes de Souza, de 42 anos, o homem socorrido com um ferimento na cabeça provocado por um disparo de arma de fogo, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa da Capital. A vítima chegou a ficar alguns momentos no Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas devido à gravidade do ferimento, foi transferida.

Conforme já relatado pelo JD1 Notícias, Anderson foi encontrado caído na varanda da residência em que morava, no bairro Diva Nantes.

Informações apontam que algumas pessoas chegaram para visitar a vítima, quando localizaram ela caída de maneira inconsciente e sangrando bastante, acionando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar encontrou uma mochila contendo uma espingarda de calibre 22 com 21 munições intactas, uma deflagrada e outra travada, além de duas facas.

Os objetos foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil, que registrou o fato como tentativa de homicídio, mas como houve a confirmação do óbito, a tipificação deverá ser alterada para homicídio simples ou qualificado. Nenhum suspeito foi localizado.

Reportar Erro

Saiba Mais Interior Homem é ferido com tiro na cabeça e socorrido em estado grave em Sidrolândia

Deixe seu Comentário

Leia Também