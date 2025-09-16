Menu
Interior

De Sidrolândia, homem ferido com tiro na cabeça morre em hospital da Capital

Anderson Mendes de Souza chegou a ficar internado em estado gravíssimo, mas não resistiu ao ferimento

16 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Anderson tinha 42 anosAnderson tinha 42 anos   (Reprodução/Noticidade)

Morreu durante a segunda-feira (15), Anderson Mendes de Souza, de 42 anos, o homem socorrido com um ferimento na cabeça provocado por um disparo de arma de fogo, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava internado em estado gravíssimo na Santa Casa da Capital. A vítima chegou a ficar alguns momentos no Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, mas devido à gravidade do ferimento, foi transferida.

Conforme já relatado pelo JD1 Notícias, Anderson foi encontrado caído na varanda da residência em que morava, no bairro Diva Nantes.

Informações apontam que algumas pessoas chegaram para visitar a vítima, quando localizaram ela caída de maneira inconsciente e sangrando bastante, acionando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar encontrou uma mochila contendo uma espingarda de calibre 22 com 21 munições intactas, uma deflagrada e outra travada, além de duas facas.

Os objetos foram apreendidos e apresentados na Polícia Civil, que registrou o fato como tentativa de homicídio, mas como houve a confirmação do óbito, a tipificação deverá ser alterada para homicídio simples ou qualificado. Nenhum suspeito foi localizado.

