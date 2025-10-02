Menu
De tornozeleira, homem confronta a PM e morre em troca de tiros em Itaporã

O indivíduo tinha longa ficha criminal, cerca de 19 passagens pela polícia

02 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 02/10/2025 às 09h15
Confronto aconteceu em uma residênciaConfronto aconteceu em uma residência   (Antonino Rebeque)
Wualison Patríque Montora da Cruz, de 31 anos, morreu durante uma troca de tiros ao confrontar a Polícia Militar, durante a noite desta quarta-feira (1°), no bairro Antônio Rodelini, em Itaporã.

Soube a reportagem que o indivíduo estava utilizando tornozeleira eletrônica no momento do confronto. Ele estava cumprindo pena no regime semi aberto.

Conforme as informações, Wualison foi abordado na rua Goitacazes e não teria obedecido às ordens dos militares. Ele também estaria portando uma arma de fogo e apontado para os policiais, que reagiram a injusta agressão.

Ferido, Wualison foi socorrido pelos próprios policiais para atendimento médico na unidade hospitalar, contudo, ele não resistiu e faleceu.

O indivíduo tinha longa ficha criminal, cerca de 19 passagens pela polícia, incluindo tentativa de homicídio, tráfico de drogas e violência doméstica.

