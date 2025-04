Defesa pede júri presencial para mulher acusada de matar e esquartejar marido em MS

A defesa de Aparecida Graciano de Souza, de 62 anos, acusada de matar, esquartejar e ocultar o corpo do marido, Antônio Ricardo Cantarim, pediu que o julgamento seja feito de forma presencial. O júri está marcado para o dia 11 de junho, às 8h30, na comarca de Três Lagoas, cidade onde Aparecida está presa.

No pedido encaminhado à Justiça, os advogados argumentam que a presença física da ré é essencial para garantir que os jurados tenham contato direto com as partes e com as provas, o que, segundo eles, pode influenciar na qualidade da decisão.

A defesa também destaca que o Presídio Feminino de Três Lagoas está localizado a menos de dois quilômetros do fórum, o que facilitaria o deslocamento da acusada até o local do julgamento.

O juiz Rodrigo Pedrini Marcos, que vai presidir a sessão, ainda não decidiu se o julgamento será presencial ou se seguirá por videoconferência. O crime aconteceu em 22 de maio de 2023, em Selvíria, a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também