Denunciado por estuprar aluna de 12 anos, professor é preso em Coronel Sapucaia

Um professor, de 38 anos, que também atua como coordenador em uma escola de Coronel Sapucaia - 398 quilômetros de Campo Grande, foi preso durante a terça-feira (23) pela Polícia Civil, após ser acusado do crime de estupro de vulnerável contra uma aluna, de 12 anos.

Segundo divulgado pela polícia, o pai da vítima e o Conselho Tutelar da cidade tomaram conhecimento da situação e foram informados sobre a menina ter sido abusada sexualmente pelo professor, na Aldeia Taquaperi.

Diante das informações, policiais civis passaram a realizar diligências ainda na terça-feira, quando localizaram o suspeito e deram voz de prisão em flagrante para o professor.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

