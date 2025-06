Derramamento de 15 mil litros de agrotóxicos em Rio Brilhante é alvo de investigação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inquérito civil para apurar possível dano ambiental causado pelo derramamento de 15.840 litros de agrotóxicos em Rio Brilhante. A investigação é conduzida pelo promotor de Justiça Alexandre Rosa Luz.

O acidente ocorreu em 29 de dezembro de 2024, quando a carreta tombou após o motorista perder o controle do veículo. A carga de agrotóxicos foi espalhada no local do acidente (derramamento no solo).

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) aplicou multa administrativa superior a R$ 158 mil contra a empresa transportadora, com sede em Novo Hamburgo (RS).

O MPMS instaurou o Inquérito Civil nº 06.2025.00000514-5 e concedeu prazo de dez dias úteis para que a empresa apresente defesa e documentos relacionados ao caso.

