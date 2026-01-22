Desaparecido há 10 dias, homem é encontrado morto em açude em Laguna Carapã

Thiago da Silva Machado foi encontrado morto durante a quarta-feira, dia 21, em um açude na região do Bonfim, em Laguna Carapã. Ele estava desaparecido desde o dia 11 de janeiro.

A princípio, segundo soube a reportagem, o caso está sendo investigado preliminarmente como homicídio pela Polícia Civil, que vai aprofundar as investigações.

O caso gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

As circunstâncias em relação ao desaparecimento e consequentemente a morte de Thiago estão sendo apuradas.

