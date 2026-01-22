Desaparecido há 10 dias, homem é encontrado morto em açude em Laguna Carapã

Thiago da Silva Machado foi encontrado morto durante a quarta-feira, dia 21, em um açude na região do Bonfim, em Laguna Carapã. Ele estava desaparecido desde o dia 11 de janeiro.
A princípio, segundo soube a reportagem, o caso está sendo investigado preliminarmente como homicídio pela Polícia Civil, que vai aprofundar as investigações.
O caso gerou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.
As circunstâncias em relação ao desaparecimento e consequentemente a morte de Thiago estão sendo apuradas.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Polícia intercepta 200 quilos de droga na MS-156 que iriam para o Rio Grande do Sul
Política
'Farra das diárias' de vereadores entra na mira do Ministério Público em Deodápolis
Interior
Células de resfriamento da caldeira foram destruídas em incêndio em usina de Caarapó
Interior
VÍDEO: Homem foge de lanchonete após ser ferido a tiros em Aral Moreira
Interior
Trabalhador morre após cair do telhado durante serviço em supermercado de Três Lagoas
Polícia
Polícia apreende contrabando na MS-145 e impõe prejuízo de R$ 224 mil ao crime
Interior
Polícia prende suspeito que tentou matar duas pessoas esfaqueadas em Ponta Porã
Interior
PRF apreende cocaína escondida no tanque de combustível de Hilux em Maracaju
Interior
Professor é vítima de tentativa de latrocínio em Deodápolis e veículo é recuperado
Interior