
Interior

Desaparecido há dois dias, idoso é encontrado morto em acidente em Três Lagoas

Manoel dos Santos Ferreira chegou a dizer para o filho que viajaria para Inocência

12 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Carro estava bastante destruídoCarro estava bastante destruído   (24H News MS)

Manoel dos Santos Ferreira, de 65 anos, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (11), na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. Ele estava desaparecido desde o último sábado (9).

Informações apontam que a vítima sofreu um capotamento enquanto dirigia o veículo Fiat Siena. O condutor teria sido arremessado para fora do automóvel em razão do acidente.

Conforme o site 24h News MS, quem visualizou o veículo nas margens da rodovia foi um condutor que passava pelo trecho e ao ver a situação, acionou o socorro.

Ainda segundo o site local, Manoel estava seguindo pela pista no sentido de Três Lagoas a Selvíria, quando teria perdido o controle da direção, saindo da rodovia e capotando na sequência. Devido ao impacto, ele foi lançado para fora do veículo e o corpo foi encontrado cerca de 15 metros de distância do carro.

As autoridades competentes estiveram realizando todos os trabalhos de praxe. A Polícia Civil também conversou com o filho da vítima, que relatou que chegou a registrar um boletim de ocorrência referente ao desaparecimento do pai.

Na ocasião, no sábado, Manoel saiu de um hotel em Três Lagoas e chegou a dizer que iria para Inocência. O filho viajou para a cidade interiorana, mas percebeu que o pai não havia chegado e não teve mais contato com ele.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

