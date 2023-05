Briga em festa termina com homem morto a tiros em Ponta Porã

Um homem, identificado como Marcos Antônio Bernarsk, de 31 anos, morreu a tiros na noite desta terça-feira (2) logo após se envolver em uma briga em uma festa no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Conforme noticiado pelo site Dourados News, a vítima havia deixado a confraternização por um momento, mas retornou para o local, onde entrou em vias de fato com o suspeito.

Apesar do registro ser feito na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, não foi informado o motivo do desentendimento e da briga entre vítima e suspeito.

Segundo o site, Marcos foi ferido por um dos disparos na clavícula e mesmo sendo socorrido e encaminhado para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

