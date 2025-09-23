Menu
Detento é espancado por colegas de cela e socorrido em estado grave em Sidrolândia

Em razão da gravidade dos ferimentos, interno poderia ser transferido para um hospital de Campo Grande

23 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Hospital para onde o detento foi levadoHospital para onde o detento foi levado   (Noticidade)

Detento, de 65 anos, foi socorrido em estado grave na noite desta segunda-feira (22), após ser brutalmente espancado por companheiros de cela, no presídio de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes penitenciários perceberam uma movimentação e ao chegar na cela, encontraram o idoso gravemente ferido e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Segundo o site SidroNews, os militares informaram a necessidade de remoção para a unidade hospitalar. No hospital, o detento foi diagnosticado com várias costelas fraturadas e uma lesão na base do crânio.

Por conta da gravidade dos ferimentos, a equipe médica solicitou uma transferência no sistema vaga zero para uma unidade hospitalar de Campo Grande.

O crime em questão será investigado pela Polícia Civil.

Vanguard - Sound

