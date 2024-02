Detran-MS abre leilão de veículos que estão retido em pátio de Dourados

O Detran-MS publicou o edital de um novo leilão que aberto na última sexta-feira (9), às 9h (Horário de MS), com término no dia 23 de fevereiro, às 14h. Os veículos estão no pátio da Autotran em Dourados.

O leiloeiro responsável é Bruno Barreto Sanches e o site para dar lances é o www.barretoleiloes.com.br. Neste certame, vão ser oferecidos sucatas inservíveis e aproveitáveis, além de veículos de circulação. Os veículos foram apreendidos em 16 cidades de Mato Grosso do Sul.

A visitação aos lotes acontece nos dias 20, 21 e 22, das 8h às 11h e das 13h30 as 16h30 no pátio da Autotran que fica localizado na Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, n°. 51-B no bairro Conjunto Habitacional Izidro Pedroso na cidade de Dourados – MS.

Ciruclação

Serão ofertados 90 lotes de veículos, sendo 11 automóveis com destaque para o lote 86, um Honda / Fit LX na cor preta do ano 2005 / 2055 com lance inicial de R$ 6.185,00 e 79 motocicletas, com destaque para o lote 24, uma Honda / CG 160 Fan na cor vermelha do ano 2019 com lance inicial de R$ 3.200,00. Essa categoria do leilão, tem como público alvo qualquer pessoa jurídica ou física de qualquer natureza.

Sucata aproveitável

Nesta modalidade do certame, são oferecidos 37 lotes de veículos sendo 18 automóveis e 95 motocicletas. E tem como público alvo pessoas jurídicas que reaproveitam e revendem as peças dos veículos.

Sucata insersível

Vai ser oferecido lote único com 3 automóveis e 152 motocicletas que juntos tem estimativa de pesaram 16.380 kg de matéria ferroso. E tem como público alvo pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia ou recicladas que sejam credenciadas no Detran-MS.

