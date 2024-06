Detran-MS abre novo leilão e destaque é HB20 com lance inicial de R$ 10 mil

O Detran-MS iniciou nesta terça-feira (4), seu décimo leilão no ano e o destaque desta vez é a presença de um Hyundai HB20 que está com lance inicial de R$ 10 mil. O evento acontece em Dourados.

Os arremates podem ser feitos até o dia 18 de junho, às 13h no horário de Mato Grosso do Sul. O certame conta com três categorias, veículos de circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

As visitações aos lotes acontece do dia 10 ao dia 12 de junho no pátio da AutroTran que fica localizado na rua Coronel Ponciano, nº 51 das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

São oferecidos 72 lotes de veículos, sendo 14 automóveis e 58 motocicletas e nesta modalidade, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode dar lance. O destaque dessa vez é um Hyundai HB20 1.0 Comfort 2014 na cor preta que está com lance inicial de R$ 10.105.

Sucata aproveitável - São 31 lotes de veículos oferecidos nessa modalidade, sendo 20 automóveis e 54 motocicletas e os lances podem ser dados apenas por pessoas jurídicas credenciados previamente em qualquer Detran do Território Nacional.

Sucata insersível - Com único lote em oferta, essa modalidade conta com 200 motocicletas e 3 automóveis com uma estimativa de pesagem de mais de 20 mil quilogramas de matéria ferroso. Os lances, podem ser dados por pessoas jurídicas que atuam no ramo de siderurgia, de fundição ou de reciclagem credenciadas junto ao Detran-MS.

O leiloeiro responsável é Marcelo Carneiro Bernadelli e os lances podem ser dados no site www.marcaleiloes.com.br.

