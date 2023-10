Detran-MS e Sedex agilizam entrega de CNH para Dourados, Corumbá e Três Lagoas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) e o Sedex se uniram para agilizar as entregas das carteiras de habilitações para novos motoristas nas cidades de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, em três regiões diferentes do Estado.

Enquanto em Campo Grande a entrega prevista era de um dia útil, as cidades conviviam com o tempo de espera de até 7 dias úteis. Mas agora, com a parceira entre os órgãos, o tempo de espera também será de apenas um dia.

Cerca de 500 CNHs são enviadas diariamente para esses municípios, conforme dados da Diretoria de Habilitação do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

“A agilidade é essencial para a transformação digital que temos implementado nos serviços ofertados pelo Governo do Estado através do Detran-MS. Essa entrega rápida é mais uma iniciativa para simplificar a vida do cidadão”, destaca Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS.

Para garantir a entrega em 1 dia útil, é fundamental que o condutor mantenha seu cadastro atualizado. Basta acessar o portal de serviços no site Meu Detran, na aba Habilitação, acessar a opção Alteração de Endereço do Condutor.

