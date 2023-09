Devendo R$ 8 mil em drogas, mulher é mantida em cárcere pelo marido em Bandeirantes

Mulher, de 32 anos, foi resgatada de um cárcere privado na noite desta segunda-feira (11), em Bandeirantes - a 72 quilômetros de Campo Grande. Ela estava sequestrada pelo próprio marido, de 61 anos, que adotou a prática após a vítima obter uma dívida de R$ 8 mil em drogas fornecidas por ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher conseguiu pedir socorro após consegue mandar mensagens pelo WhatsApp contando tudo o que estava acontecendo e sendo submetida.

Ainda conforme o registro, ela estava sendo mantida trancada no quarto e o suspeito estava em outro cômodo com as chaves.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas e ao chegarem ao local, constataram toda a veracidade dos fatos. Durante a revista nos cômodos, os policiais encontraram três revólveres de calibre 38, drogas embaladas e porções prontas para serem vendidas e várias valores em dinheiro espalhados pela casa.

O idoso foi preso em flagrante e autuado por diversos crimes, sendo encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo.

