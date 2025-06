Dez anos depois, investigação de execução em Ponta Porã é arquivada

Por não haver “elementos mínimos quanto à autoria”, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) arquivou o inquérito que investigava a execução de Fábio Britez Lencina, de 30 anos, morto com três tiros na cabeça no dia 21 de dezembro de 2014, em Ponta Porã.

O crime ocorreu em uma residência na Rua Honorato Campagnolli, no bairro Jardim Planalto. Na ocasião, outras pessoas também foram baleadas, mas sobreviveram. Um dos sobreviventes disse à polícia que não conseguiu identificar o atirador e que desconhecia o motivo do ataque.

Durante a investigação, familiares da vítima foram ouvidos. Um deles informou que Fábio era usuário de entorpecentes, mas não tinha inimizades conhecidas. Relatou ainda que ele estaria no local apenas para comprar drogas e era considerado uma pessoa “tranquila”.

Apesar das diligências e das oitivas realizadas, a Polícia Civil não conseguiu apontar a autoria do crime. O caso foi então encaminhado ao Poder Judiciário e, conforme manifestação da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Ponta Porã, foi arquivado.

