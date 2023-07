'Dia Bom': Alvos de operação, sete policiais são presos em Nova Andradina

Pelo menos sete policiais militares foram presos durante a operação 'Dia Bom', nesta quinta-feira (13) em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Eles eram investigados por facilitarem a entrada de produtos contrabandeados do Paraguai.

Todos os militares investigados tiveram suas prisões decretadas pela Justiça Militar Estadual. Os alvos da operação estavam lotados na base da PMR (Polícia Militar Rodoviária) e no 8° Batalhão da Polícia Militar, ambos em Nova Andradina.

O inquérito policial militar está em segredo de justiça, mas a investigação aponta que os policiais militares faziam parte de uma organização criminosa que atua no crime de contrabando.

O nome da operação faz alusão ao modus operandi dos criminosos, que conforme o site Jornal da Nova, exigiam de 'sacoleiros' valores para facilitar a entrada de mercadorias contrabandeadas, informando os mesmos sobre dias bons para que eles transportassem os produtos.

Essas informações eram cruzadas de acordo com a escala de serviço dos policiais militares que foram detidos.

