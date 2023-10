Dias após sofrer acidente, motorista de Ribas morre em hospital de Campo Grande

Otildes José de Oliveira, de 60 anos, morreu neste domingo (15) na Santa Casa de Campo Grande em razão de complicações provocadas por um acidente de trânsito que sofreu na última quinta-feira (12). A vítima estava em uma caminhonete quando se envolveu em uma colisão com outro veículo em uma área rural de Ribas do Rio Pardo.

Segundo informações do site Notícias do Cerrado, a vítima apresentava ferimentos graves quando deu entrada no hospital na capital sul-mato-grossense.

Em relação ao acidente, o boletim de ocorrência explica que três amigos estavam seguindo em uma caminhonete para a zona rural de Ribas, quando visualizaram a colisão frontal envolvendo uma Chevrolet D-10, conduzida por Otildes e acompanhada de uma passageira, e a Mitsubishi L 200 Triton, onde estava apenas o motorista.

Ainda segundo as informações policiais, o motorista da Triton apresentava ferimento na perna e no dedo da mão, enquanto Oliveira estava com vários ferimentos pelo corpo, assim como a passageira. A vítima seguia no sentido da estrada de terra no sentido de Ribas para uma fazenda na região.

As testemunhas que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros, que encaminhou as vítimas para Hospital Municipal Dr. José Maria Marques Domingues.

Otildes e a passageira foram encaminhados em vaga zero para Campo Grande, mas durante o domingo, ele não resistiu e faleceu. A sua companheira permanece internada.

Deixe seu Comentário

Leia Também