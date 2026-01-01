Dois homens são baleados próximo a conveniência durante virada do ano em Dourados

Dois homens, ambos de 35 anos, foram baleados no final da noite desta quarta-feira (31), próximo a uma conveniência localizada na Avenida Weimar Gonçalves Torres, na região central de Dourados. Os disparos ocorreram no momento da virada do ano, o que pode ter levado pessoas a confundirem os tiros com fogos de artifício.

De acordo com o site Dourados News, as duas vítimas estavam próximas quando foram atingidas nas costas, sendo que um deles o disparo transfixou e atingiu o peito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou grande aglomeração de pessoas. No entanto, as vítimas, um proprietário da conveniência, já haviam sido socorridas por terceiros e encaminhadas ao Hospital da Vida.

O proprietário foi atendido e liberado em seguida, enquanto o outro permanece internado na ala vermelha da unidade hospitalar. A perícia técnica esteve no local e recolheu um projétil que atingiu uma das paredes do estabelecimento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

