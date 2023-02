Dois jovens morrem em grave acidente entre moto e caminhão em Camapuã

Webster Abreu Pereira e Michael Thiago Pereira Nunes, de 26 e 21 anos, morreram na noite de quarta-feira (1°) durante um grave acidente de trânsito entre uma motocicleta e um caminhão na BR-060, em Camapuã, a distante a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma terceira vítima, também de motocicleta, teria se acidentado ao ser atingido após a colisão e quebrado o braço, procurando atendimento médico na sequência.

Posteriormente, o motociclista foi identificado como Breno Martinez Camargo. Ele estava em um hospital e aguardava para ser transferido para Campo Grande.

No registro consta a versão do motorista do caminhão, que não foi identificado, mas que ressaltou que fazia a ultrapassagem de caminhões que estavam com pane na pista do lado direito, quando foi atingido pela moto em que estava Webster e Michael.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, os dois jovens já estavam sem vida.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

