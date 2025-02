Dois jovens morrem em grave acidente entre moto e carro em distrito de Ponta Porã

Lucas Martins dos Santos, de 30 anos, e Elenilson Godoi Rodrigues, de 25 anos, são as duas vítimas fatais de um grave acidente de trânsito na tarde deste domingo (23), na MS-386, no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã.

Eles estavam em um espaço de recreação no distrito e são naturais de Aral Moreira.

Conforme detalhes do site Ponta Porã News, o acidente aconteceu nas proximidades do Cemitério Municipal de Zanja Pytã. Com o impacto, Lucas e Elenilson morreram na hora.

Eles atingiram a frontal de uma Jeep Commander. Não há detalhes sobre os ocupantes da SUV.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também