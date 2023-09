Dois motociclistas morrem em grave acidente na MS-156, em Itaporã

Caio Vinícius Rodrigues da Silva, de 21 anos, e Mayara da Silva Nascimento, de 20 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito, após as motocicletas em que cada um estava se chocar frontalmente na noite desta terça-feira (12), na MS-156, entre Itaporã e Montese.

A informação inicial é que Caio seguia no sentido para Itaporã, quando tentou realizar uma ultrapassagem e ao invadir a pista contrária, acabou colidindo contra Mayara, que fazia o caminho inverso, seguindo para o distrito de Montese.

Com o impacto, os dois motociclistas foram arremessados de suas motocicletas e vieram a óbito antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local fazendo os trabalhos de praxe e investigando as causas do acidente.

