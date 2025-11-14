Dois tratores furtados são recuperados pela PM Rural em Jaraguari

Dois tratores furtados da Fazenda Caribe, em Jaraguari, foram recuperados pela Polícia Militar Rural na tarde de quinta-feira (13). As máquinas haviam sido levadas no último domingo (09).

De acordo com a Polícia, a recuperação ocorreu após o gerente da fazenda informar que os veículos estavam sendo oferecidos para venda. Com o número usado na negociação, os policiais entraram em contato com um homem que admitiu estar com os tratores e suspeitar da origem ilícita. Ele indicou que as máquinas estavam abandonadas às margens da MS-040, no km 4.

No local, a equipe encontrou os tratores ligados e em perfeito estado. Um investigador da Delegacia de Jaraguari, que já apurava o caso, apoiou a ação. Os veículos foram encaminhados à Cepol e posteriormente devolvidos à fazenda. A investigação segue para identificar os responsáveis pelo furto.

