Domingão da traição! Mulher pega marido no flagra e põe fogo na casa em Nova Andradina

Mulher, de 22 anos, foi presa em flagrante pelo crime de incêndio criminoso, neste domingo (18), por colocar fogo na residência em que morava com o marido, após descobrir a traição do mesmo no bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Jornal da Nova, a mulher chegou na residência e flagrou o marido com outra pessoa - a suspeita é que seja com outro homem, quando decidiu por fogo no imóvel com o homem dentro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e conseguiu evitar que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos.

A Polícia Militar também esteve pelo local e após colher os detalhes da ocorrência, prendeu a suspeita em flagrante. O homem, que seria a vítima, conseguiu sair antes das chamas destruírem a residência.

Um isqueiro foi apreendido com a mulher e ela foi encaminhada para a delegacia e autuada em flagrante.

