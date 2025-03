Dono de lanchonete Ã© esfaqueado apÃ³s pedir para pedinte sair em Nova Andradina

Dono de uma lanchonete, de 38 anos, foi esfaqueado por um morador de rua, de 35 anos, identificado como Daniel Bezerra Pedroso, na noite desta quarta-feira (19), em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. A vítima havia pedido para que o pedinte deixasse o local e parasse de incomodar os clientes.

Informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, apontam que Daniel passava várias vezes pelo local e ficava pedindo comida aos clientes, sendo que em algumas oportunidades, chegou a ameaças as pessoas pela negativa.

Durante a noite de quarta, o morador de rua ficou novamente incomodando os clientes, quando o proprietário agiu e pediu para ele deixar o local. Insatisfeito com o movimento do proprietário, Daniel se virou e armado com uma faca de serra, desferiu um golpe que atingiu o queixo e pescoço da vítima.

O indivíduo se afastou, mas retornou na tentativa de acertar o proprietário da lanchonete novamente, porém, não conseguiu. Ele fugiu do local, contudo, foi localizado e preso pela Polícia Militar, portando a faca com uma lâmina de 10 centímetros.

Ele foi encaminhado para a delegacia, autuado por lesão corporal dolosa e perturbação de trabalho e sossego, mas foi liberado na sequência.

