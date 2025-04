Dono de mercado é assassinado a tiros em assentamento em Ponta Porã

Nelson Leonel de Almeida, de 48 anos, foi assassinado a tiros na noite deste domingo (20) no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Segundo consta no boletim de ocorrência, no estabelecimento comercial estava a vítima, a esposa, a sobrinha, uma criança. A sobrinha conversava com o tio, quando foram abordados por dois suspeitos.

Eles passaram a atirar várias vezes contra Nelson e exigiram dinheiro, mas com a ação sendo rápida, decidiram trancar a esposa da vítima e a criança no banheiro, que conseguiram fugir pelo forro posteriormente.

Os suspeitos fugiram do local e durante o deslocamento da Polícia Militar, eles encontraram uma Pajero Dakar, que saiu em alta velocidade e durante a perseguição, os criminosos largaram a SUV. No local, a polícia encontrou o veículo ainda ligado e vários danos no pneu dianteiro, e marcas de tiro no vidro.

Quando os militares retornaram para o estabelecimento comercial, viram a vítima caída no chão e acionaram socorro, já sem vida. A Polícia Civil, Polícia Científica e até o DOF estiveram empenhados na ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio simples.

