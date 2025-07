Douradense, engenheiro agrônomo morre em capotamento em Minas Gerais

O engenheiro agrônomo Rodrigo Keite Arakawa, de 40 anos, natural de Londrina, mas que residia em Dourados, morreu nesta segunda-feira (14) em razão de um grave acidente na MG-255, em Itapagipe, em Minas Gerais.

Informações de sites locais apontam que a vítima estava conduzindo o veículo, quando perdeu o controle da direção e colidiu com uma árvore nas margens da rodovia.

Na sequência, o carro desceu um barranco e parou capotado. Rodrigo ficou preso às ferragens e mesmo sendo retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades mineiras.

Rodrigo Arakawa se formou na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também