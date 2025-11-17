Menu
Dourados abre últimos dias de inscrição para ambulantes e artistas do "Natal Encantado"

O evento acontece de 1º a 30 de dezembro, na Praça Antônio João

17 novembro 2025 - 14h26Taynara Menezes    atualizado em 17/11/2025 às 14h27

A Prefeitura de Dourados abriu os últimos dias de inscrição para participação no “Natal Encantado Dourados”, que acontece de 1º a 30 de dezembro, na Praça Antônio João. Os prazos se encerram nesta semana: ambulantes e food trucks têm até terça-feira (18) para se inscrever, enquanto os artistas podem se cadastrar até 24 de novembro.

As inscrições para ambulantes e food trucks, abertas desde o dia 11, são feitas exclusivamente pela internet. Ao todo, são 60 vagas, sendo 40 para ambulantes e 20 para food trucks, estes com limite de 5 metros de comprimento. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas do ramo de alimentação e entretenimento, devidamente regularizadas nas áreas sanitária e fiscal. Cada interessado pode escolher apenas uma categoria.

Os selecionados deverão pagar uma taxa administrativa para atuar durante todo o mês de dezembro na Praça Antônio João: R$ 500 para food trucks e R$ 100 para ambulantes. A lista de inscritos será divulgada no dia 19, e, caso haja mais candidatos do que vagas, será realizado sorteio público no dia 20, às 9h, no saguão do Teatro Municipal de Dourados. A lista final sai no dia 21, com emissão das guias de pagamento nos dias 24 e 25. As taxas devem ser quitadas nos dias 26 e 27, com envio do comprovante até o dia 28.

Já o credenciamento artístico contempla dez propostas, com possibilidade de cadastro reserva. Serão selecionadas apresentações musicais, performances e intervenções culturais realizadas especialmente entre 19 e 23 de dezembro. Os cachês variam entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. A inscrição é exclusivamente online e exige o envio de vídeo caseiro da apresentação, foto de divulgação e rider técnico.

A prefeitura reforça que a participação só será confirmada mediante o cumprimento de todos os prazos e requisitos previstos no edital.

