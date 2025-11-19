Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Interior

Dourados ganhará maior delegacia do Brasil especializada em fronteira

O terreno em que o prédio foi construído, de 1 hectare, foi doado pela prefeitura de Dourados

19 novembro 2025 - 16h12Taynara Menezes    atualizado em 19/11/2025 às 17h29
Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade.Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade.   (Foto: Divulgação)

Dourados inaugura na próxima terça-feira (25) a maior delegacia da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, a nova Delegacia Especializada de Fronteira. A solenidade contará com a presença do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, da cúpula da Superintendência em Mato Grosso do Sul e de autoridades da segurança pública. A Prefeitura, que doou o terreno de 1 hectare, também foi convidada para o evento.

Com investimento de R$ 7,5 milhões em recursos federais, a obra foi concluída em apenas um ano e meio. A nova sede, localizada atrás do Estádio Douradão, substituirá o prédio anterior, destruído por um temporal, e marca um avanço estratégico para o policiamento de fronteira.

O prédio tem 1.220 m² e abriga setores administrativos, núcleo de inteligência e tático, alojamentos, academia, área de treinamento, auditório com 104 lugares, estacionamento e até heliponto. A estrutura reforça Dourados como referência nacional no combate ao crime organizado e nas ações integradas de fronteira.

Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade. “Com essa estrutura, agentes de outras regiões virão conhecer e se capacitar no modelo de policiamento de fronteira desenvolvido aqui”, destacou.

Com a entrega, Dourados se consolida como um dos principais polos de segurança e operações especiais do país.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa /
Interior
TJ determina fornecimento de medicamento com canabidiol para criança em Nova Alvorada do Sul
Foto:
Interior
Transporte escolar de Alcinópolis é alvo de fiscalização do MPMS
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Interior
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Policia ouviu gritos de socorro da vítima durante partrulhamento na região
Interior
Homem é preso em flagrante após atacar mãe com barra de ferro em Batayporã
Dourados abre últimos dias de inscrição para ambulantes e artistas do "Natal Encantado"
Interior
Dourados abre últimos dias de inscrição para ambulantes e artistas do "Natal Encantado"
Urnas de votação
Interior
Justiça identifica candidaturas 'fakes' e manda anular votos do PT/PC do B/PV em Itaquirai
Tratadores foram recuperados
Interior
Dois tratores furtados são recuperados pela PM Rural em Jaraguari
Conduzido por equipes multiprofissionais, o trabalho segue até o fim do mês
Interior
Dourados intensifica ações do Novembro Azul com foco em prevenção e diagnóstico precoce
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Justiça anula processo seletivo em Anastácio após MPMS apontar favorecimento

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025