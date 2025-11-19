Dourados ganhará maior delegacia do Brasil especializada em fronteira

Dourados inaugura na próxima terça-feira (25) a maior delegacia da Polícia Rodoviária Federal do Brasil, a nova Delegacia Especializada de Fronteira. A solenidade contará com a presença do diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, da cúpula da Superintendência em Mato Grosso do Sul e de autoridades da segurança pública. A Prefeitura, que doou o terreno de 1 hectare, também foi convidada para o evento.

Com investimento de R$ 7,5 milhões em recursos federais, a obra foi concluída em apenas um ano e meio. A nova sede, localizada atrás do Estádio Douradão, substituirá o prédio anterior, destruído por um temporal, e marca um avanço estratégico para o policiamento de fronteira.

O prédio tem 1.220 m² e abriga setores administrativos, núcleo de inteligência e tático, alojamentos, academia, área de treinamento, auditório com 104 lugares, estacionamento e até heliponto. A estrutura reforça Dourados como referência nacional no combate ao crime organizado e nas ações integradas de fronteira.

Segundo o chefe da PRF em Dourados, inspetor Waldir Brasil, a nova sede potencializa o papel da cidade. “Com essa estrutura, agentes de outras regiões virão conhecer e se capacitar no modelo de policiamento de fronteira desenvolvido aqui”, destacou.

Com a entrega, Dourados se consolida como um dos principais polos de segurança e operações especiais do país.

