Dourados intensifica ações do Novembro Azul com foco em prevenção e diagnóstico precoce

Com o objetivo de reforçar a importância do cuidado contínuo com a saúde masculina, Dourados iniciou nesta sexta-feira (14) mais uma etapa da campanha Novembro Azul, durante evento realizado no Posto de Assistência Médica (PAM). A programação reuniu profissionais de saúde, coordenadores de unidades e pacientes, e contou com palestra do médico Antonio Hattori, especialista em Medicina Preventiva.

O encontro também marcou o Dia Mundial do Diabetes e colocou em destaque temas como retinopatia diabética, complicações da doença, realização de exames periódicos e práticas preventivas. Durante o evento, profissionais da saúde alertaram que muitos homens só procuram atendimento em fases avançadas, o que dificulta o tratamento, especialmente em casos relacionados ao diabetes.

Equipes de saúde lembraram ainda que serviços como o atendimento domiciliar do programa Melhor em Casa têm garantido assistência a pacientes acamados que não conseguem se deslocar até as unidades, reforçando a necessidade de acompanhamento regular.

As ações do Novembro Azul, que já estão em andamento desde o início do mês, incluem horários estendidos em diversas unidades, como Maracanã, Izidro Pedroso, Guaicurus, Vila Vargas, Indápolis e Novo Horizonte, para facilitar o acesso de quem trabalha em horário comercial. A agenda contempla palestras, rodas de conversa, testes rápidos, atualização vacinal, consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais e orientações sobre alimentação, saúde emocional e prevenção.

Conduzido por equipes multiprofissionais, o trabalho segue até o fim do mês, com distribuição de materiais informativos e incentivo ao autocuidado. Profissionais destacam que o diagnóstico precoce salva vidas e que superar a resistência em buscar atendimento é essencial para a saúde masculina.

