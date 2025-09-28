Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha/Fazer 250 e uma carreta Mercedes-Benz, na madrugada deste domingo (28), na Rua Rui Barbosa, no Bairro Indubrasil, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o motociclista, de 25 anos, trafegava no sentido oeste-leste quando foi surpreendido pela carreta, que realizava uma conversão à esquerda para acessar uma empresa e acabou invadindo parcialmente a faixa contrária.

Na tentativa de evitar a colisão, o condutor da moto desviou, mas acabou batendo contra o para-choque de outra carreta que estava estacionada no acostamento.

Com o impacto, ele e a passageira, de 30 anos, foram arremessados para debaixo do veículo estacionado.

A motocicleta ficou completamente destruída. Já a carreta parada sofreu danos no para-lama e na lanterna traseira esquerda.

As vítimas sofreram escoriações pelo corpo. O condutor da moto teve um corte profundo na perna direita e queixava-se de fortes dores, enquanto a passageira relatava dores intensas no braço e nas costas.

Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu, sendo encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal.

O motorista da carreta que realizava a conversão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

