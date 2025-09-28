Menu
Menu Busca domingo, 28 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Duas pessoas ficaram feridas em acidente entre motocicleta e carreta em Corumbá

Vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal

28 setembro 2025 - 15h18Carla Andréa

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta Yamaha/Fazer 250 e uma carreta Mercedes-Benz, na madrugada deste domingo (28), na Rua Rui Barbosa, no Bairro Indubrasil, em Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, o motociclista, de 25 anos, trafegava no sentido oeste-leste quando foi surpreendido pela carreta, que realizava uma conversão à esquerda para acessar uma empresa e acabou invadindo parcialmente a faixa contrária.

Na tentativa de evitar a colisão, o condutor da moto desviou, mas acabou batendo contra o para-choque de outra carreta que estava estacionada no acostamento.

Com o impacto, ele e a passageira, de 30 anos, foram arremessados para debaixo do veículo estacionado.

A motocicleta ficou completamente destruída. Já a carreta parada sofreu danos no para-lama e na lanterna traseira esquerda.

As vítimas sofreram escoriações pelo corpo. O condutor da moto teve um corte profundo na perna direita e queixava-se de fortes dores, enquanto a passageira relatava dores intensas no braço e nas costas.

Ambos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu, sendo encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal.

O motorista da carreta que realizava a conversão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Anta morreu em razão do acidente
Interior
Mulher fica ferida após ambulância atropelar anta na MS-134, em Nova Andradina
Casa ficou destruída
Interior
Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio
Corpo de Bombeiros esteve no local
Interior
Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana
Faca apreendida
Interior
Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Interior
Mulher pula muro para fugir de ex-marido armado com faca em Ivinhema
Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste
Interior
'Perdi a cabeça': Homem não aceita término e tenta matar ex-mulher a facadas em MS
Dinheiro recuperado pela polícia
Interior
Após roubarem R$ 50 mil de rancho, quinteto é preso pela polícia em Coxim
Morador foi morto a tiros
Interior
Morador de kitnet é assassinado a tiros após discussão com suspeito em Dourados
Local onde avião caiu
Polícia
JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Interior
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira