Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente na BR-163

Na sexta-feira (11), duas pessoas que estavam em um veículo morreram ao se envolverem em um acidente na BR-163, próximo à Sonora, distante aproximadamente 362 quilômetros de Campo Grande. Outras duas pessoas estavam no banco de trás, mas sobreviveram.

As vítimas foram identificadas como André Emílio e Diva Santos, que eram sogra e genro e estavam indo para o estado do Mato Grosso, quando colidiram na lateral de uma carreta e vieram a óbito. Os outros dois passageiros eram um adolescente de 15 anos e um bebê de 2 anos, respectivamente enteado e filho de André que era o condutor do veículo.

O adolescente e o irmão de 2 anos foram socorridos por equipes da CCR-MS Via, e foi constatado que eles sofreram apenas ferimentos leves sendo levados para o Hospital de Sonora. O condutor do caminhão não se feriu.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida, mas a Polícia Civil de Sonora já investiga o caso.



