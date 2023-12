Dupla armada invade sorveteria, rende dono e leva notebook e dinheiro em Dourados

Uma dupla armada invadiu uma sorveteria na noite desta sexta-feira (8), na Rua Monte Alegre, no Jardim Paulista, em Dourados, rendeu o dono do estabelecimento e roubou um notebook e dinheiro do caixa.

Segundo informações do portal Dourados News, os dois suspeitos chegaram de bicicleta no estabelecimento por volta das 19h50, com um deles, armado com uma pistola, rendendo o proprietário, de 30 anos, com ordens para ele se deitar.

Durante o assalto, os criminosos levaram um notebook, aparelho celular do dono do estabelecimento e R$ 180 em dinheiro que estava no caixa do estabelecimento.

Após o crime, o dono do estabelecimento foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário registrar o caso, que será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também