Dupla é presa após ameaçar policiais militares nas redes sociais

Os jovens postaram imagens com arma e mensagens intimidatórias, um revólver calibre .38 com numeração raspada foi apreendido

02 janeiro 2026 - 10h10Taynara Menezes
Revólver apreendido Revólver apreendido  

Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos na manhã de ontem, após publicarem nas redes sociais mensagens de ameaça contra Polícia Militar, acompanhadas de imagens com arma de fogo. Durante a ação, os militares também apreenderam um revólver calibre .38 com numeração raspada.

De acordo com o Dourados News, a ocorrência teve início horas antes, quando uma motocicleta foi apreendida por infrações de trânsito no bairro Jardim Planalto. Após o flagrante, um dos envolvidos passou a postar as ameaças direcionadas às guarnições.

Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizaram diligências e localizaram o autor das postagens, que indicou onde estaria a arma exibida nas redes sociais. Em outra residência, o revólver foi encontrado e o proprietário também foi preso.

Os dois suspeitos e a arma apreendida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) para as providências legais.

