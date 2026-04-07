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Dupla é presa suspeita de furtar comércio em assentamento de Rio Brilhante

Os suspeitos, de 20 e 32 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima, para as providências cabíveis

07 abril 2026 - 12h50Vinícius Santos
Objetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMSObjetos apreendidos - Foto: Divulgação / PMMS  

Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois suspeitos de furto e ameaça no Assentamento São Judas, área pertencente ao município de Rio Brilhante. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (6).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe de Rio Brilhante foi acionada para atender uma ocorrência. No local, os policiais encontraram dois suspeitos já contidos por populares, após serem acusados de arrombar um estabelecimento comercial e subtrair dinheiro, bebidas e cigarros.

Conforme relato da vítima, uma mulher de 46 anos, os suspeitos chegaram ao local inicialmente como clientes e, após serem atendidos, aproveitaram um momento de distração para invadir o comércio e furtar diversos produtos. Ao serem surpreendidos, eles teriam passado a ameaçar a proprietária e fugiram levando parte dos itens.

Posteriormente, os suspeitos retornaram ao local, momento em que foram contidos por um popular que passava pela região. Parte dos produtos furtados foi recuperada, incluindo carteiras de cigarro e valores em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos, de 20 e 32 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima, para as providências cabíveis.

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