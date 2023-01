Dupla invade empresa de transporte e ateia fogo em 6 veículos

Uma dupla de criminosos invadiu o pátio de uma empresa de Transporte Rodoviário, no sábado (31), e ateou fogo em 6 veículos, no bairro Jardim das Paineiras, em Três Lagoas. Segundo informações, cerca de cinco ônibus e uma camionete ficaram totalmente destruídos com o incêndio.

Conforme o site Rádio Caçula, o local era preservado por um vigilante, que possui residência no pátio, ele foi ameaçado pelos autores de morte e assim que conseguiu, acionou a polícia. Os criminosos fugiram.

O crime resultou apenas em dano material, não houve feridos. Após duas horas, uma equipe do Bombeiros Militar conteve as chamas utilizando cerca de 2 mil litros de água.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e ficou a cargo da Polícia Militar. A perícia técnica esteve no local para apurar possível ato criminoso, o caso está sob investigação.

Deixe seu Comentário

Leia Também