Durante briga de trânsito, homem é morto com tiro na cabeça em Bonito

Thiago Santos Freitas 33 anos, morreu com tiro na cabeça após uma briga de trânsito, na madrugada deste domingo (1), em Bonito. O rapaz era de Campo Grande e foi a passeio para o município.

Conforme o site Jardim MS, o corpo foi encontrado na Rua 24 de Fevereiro, próximo ao CMU (Centro de Múltiplo Uso) de Bonito, com tiros na cabeça e caído ao lado de sua caminhonete, O crime teria ocorrido após a queima de fogos.

Segundo familiares, Thiago foi até a cidade para comemorar a virada do ano, todos tinha ingerido bebidas alcoólicas, na praça do município, até que decidiram irem embora e a vítima foi buscar seu veículo para levar os familiares.

Após isso, ele foi encontrado ferido e caído no local, as circunstâncias do crime serão investigadas e a princípio a informação que se tem é que o crime foi motivado por uma briga de trânsito.

O autor ainda não foi identificado. A perícia da polícia civil de Jardim esteve no local, o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim, após a necropsia o corpo foi levado para Campo Grande e será velado e sepultado em horário a ser confirmado.

