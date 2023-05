Durante briga, jovem é baleado em bar de Ponta Porã

Um jovem, de 18 anos, foi baleado após se envolver em briga de bar, na madrugada deste sábado (20), no Centro de Ponta Porã. O rapaz foi socorrido por outras pessoas que estavam no estabelecimento, o autor fugiu do local.

Conforme a ocorrência, testemunhas relataram à equipe que ouviram um disparo e, em seguida, viram um veículo Onix sedan, branco, saindo do local.

A autoridade policial foi até o hospital onde estava a vítima, o rapaz informou que estava com amigos no bar quando ocorreu a briga com um desconhecido. Ao sair do local, o jovem foi surpreendido pelo autor que estava esperando na saída, dizendo que iria mata-lo.

O desconhecido sacou uma arma, tipo revólver, e realizou um disparo contra a coxa esquerda da vítima. O rapaz entrou em luta corporal e conseguiu desarmar o autor e retirar as munições não deflagradas da arma. Mas, ao cair no chão o autor pegou a arma novamente e tentou realizar outros disparos em direção a vítima, mas não conseguiu e fugiu do local.

A vítima relatou ainda que desconhecidos o socorreram e o deixaram no hospital. O jovem tinha ferimentos na orelha, nariz e disparo transfixou sua coxa. Ele estava fora de risco. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

