Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado pela própria companheira durante uma confusão familiar logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (27), na rua Dom Aquino, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem, que apresentava uma perfuração no lado esquerdo do peito, com uma forte hemorragia.

Segundo a corporação, o caso aconteceu por volta das 6h30. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi socorrida para a unidade hospitalar, devido à grande perda de sangue.

Durante o atendimento, o homem revelou que a agressora seria a própria esposa, devido a uma discussão familiar.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil.

