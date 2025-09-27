Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado pela própria companheira durante uma confusão familiar logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (27), na rua Dom Aquino, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem, que apresentava uma perfuração no lado esquerdo do peito, com uma forte hemorragia.
Segundo a corporação, o caso aconteceu por volta das 6h30. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi socorrida para a unidade hospitalar, devido à grande perda de sangue.
Durante o atendimento, o homem revelou que a agressora seria a própria esposa, devido a uma discussão familiar.
O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio
Interior
Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana
Interior
Mulher pula muro para fugir de ex-marido armado com faca em Ivinhema
Interior
'Perdi a cabeça': Homem não aceita término e tenta matar ex-mulher a facadas em MS
Interior
Após roubarem R$ 50 mil de rancho, quinteto é preso pela polícia em Coxim
Interior
Morador de kitnet é assassinado a tiros após discussão com suspeito em Dourados
Polícia
JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa
Interior
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Polícia
Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia
Polícia