Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá

A perfuração foi no lado esquerdo do peito, causando uma forte hemorragia

27 setembro 2025 - 15h35Luiz Vinicius
Faca apreendidaFaca apreendida   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado pela própria companheira durante uma confusão familiar logo nas primeiras horas da manhã deste sábado (27), na rua Dom Aquino, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem, que apresentava uma perfuração no lado esquerdo do peito, com uma forte hemorragia.

Segundo a corporação, o caso aconteceu por volta das 6h30. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi socorrida para a unidade hospitalar, devido à grande perda de sangue.

Durante o atendimento, o homem revelou que a agressora seria a própria esposa, devido a uma discussão familiar.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil.

