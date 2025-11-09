Menu
Interior

Em agenda no interior, Riedel entrega R$ 6,6 milhões em obras de infraestrutura neste domingo

Pacote inclui pavimentação, drenagem e investimentos no esporte em Bodoquena

09 novembro 2025 - 17h48Taynara Menezes
As obras fazem parte da política municipalista do governo estadualAs obras fazem parte da política municipalista do governo estadual   (Foto: Bruno Rezende/Secom)

O governador Eduardo Riedel cumpriu agenda neste domingo (9) em Bodoquena, onde entregou R$ 6,6 milhões em obras que ampliam a infraestrutura e incentivam o esporte no município.

Entre as entregas estão pavimentação e drenagem de ruas, reforma de espaços públicos e a inauguração de uma arena esportiva construída pelo programa MS Bom de Bola. As melhorias foram executadas por meio do MS Ativo – Municipalismo I, que destina recursos diretamente às prefeituras para obras de desenvolvimento urbano.

“A arena está pronta para servir à comunidade. É um espaço que transforma e traz bem-estar para a sociedade”, destacou Riedel durante a cerimônia.

As intervenções incluem o asfaltamento das ruas 13 de Maio, Pereira Souto e Manoel de Pinho, e da Avenida Manoel Rodrigues de Oliveira, totalizando mais de R$ 5,8 milhões em investimentos estaduais.

A prefeita Maria Girleide Rovari agradeceu o apoio do Governo do Estado. “Com o MS Ativo, conseguimos avançar com o asfalto e seguimos trabalhando para melhorar o hospital, que é nossa prioridade”, afirmou.

As obras fazem parte da política municipalista do governo estadual, que busca impulsionar o desenvolvimento e a qualidade de vida nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

