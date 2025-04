Em Anastácio, atirador que matou homem ao cobrar dívida seria policial militar

Saiba Mais Interior Homem é morto a tiros após ser cobrado de dívida em Anastácio

O atirador que matou Sandro Jorge Paulo Netto, de 38 anos, na noite desta segunda-feira (28) ao cobrar uma dívida em Anastácio, seria um policial militar identificado apenas como Sérgio.

Como informado anteriormente, o caso aconteceu no bairro Afonso Paim, na cidade interiorana que fica a 145 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site A Princesinha News, o policial militar estava acompanhado da esposa, que também é policial militar, quando decidiram cobrar uma dívida na casa de Sandro.

Porém, a informação é que durante a cobrança, houve uma discussão e Sérgio atirou no peito da vítima, que não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. A esposa do policial fugiu, enquanto o militar permaneceu no local e se entregou.

Ainda conforme o site, Sandro Netto tinha saído da prisão no dia 7 de abril e tinha diversas passagens criminais. Há quatro anos, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio e sobreviveu.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

