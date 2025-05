Em ato violento, ladrão rouba e espanca idoso após invadir casa em Três Lagoas

Pela manhã do último sábado (10), idoso, de 82 anos, foi espancado e ainda roubado por um ladrão que invadiu a residência da vítima no bairro Vila Nova, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que os vizinhos escutaram gritos de socorro por parte da vítima e acionaram o socorro e autoridades.

Segundo o site Rádio Caçula, quando os policiais chegaram e encontraram a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o idoso estava com ferimentos graves no rosto e visivelmente desorientado.

O suspeito fugiu em uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, segundo uma testemunha, que ainda presenciou ele dizendo que "não havia feito nada".

O idoso conseguiu relatar que o criminoso levou o dinheiro que estava no bolso da calça dele, mas não conseguiu lembrar o valor exato. Familiares relataram que o idoso costumava carregar dinheiro consigo, o que pode ter chamado a atenção do agressor.

A vítima foi levada ao Hospital Regional de Três Lagoas, onde segue internada. A Polícia Civil já identificou o suspeito e segue na busca pelo seu paradeiro.

