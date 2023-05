Em caçada a javali, homem morre com tiro acidental em Anaurilândia

Lourenço Costa Pereira, de 34 anos, morreu na noite desta quinta-feira (4) após ser atingido por um tiro acidental no peito, disparado pelo seu amigo de caça, de 28 anos, em uma propriedade rural em Anaurilândia, a 374 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Nova News, a dupla saiu para caçar um javali na fazenda, quando houve o disparo feito pelo amigo na direção do animal, no entanto, acabou atingindo o tórax de Lourenço.

O tiro era de uma arma de fogo de calibre 12. A vítima chegou a ser socorrido pelo companheiro de caça, porém, ao dar entrada no Hospital Sagrado Coração de Jesus, Lourenço já estava sem os sinais vitais.

As armas e as munições foram apreendidas pela Polícia Civil de Anaurilândia.

Na delegacia, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Contudo, as investigações ainda serão realizadas pela polícia.

