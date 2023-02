Em cárcere, mulher é torturada e agredida nua por ex-companheiro em Bataguassu

Uma mulher de 36 anos foi sequestrada, mantida em cárcere, torturada e agredida pelo seu ex-companheiro, de 64 anos, na noite desta terça-feira (14), no Bairro Jardim Real, em Bataguassu. A vítima foi agredida, nua, debaixo d'água. O autor possui várias passagens pela polícia e já teria esfaqueado a vítima uma vez.

Conforme o site Nova Notícias, o autor, identificado como Sebastião, passou a morar perto da casa da mulher há alguns meses, por volta das 9h de ontem, o criminoso foi até a casa da vítima agrediu com socos e saiu arrastando a mulher pelos cabelo até sua residência.

Na casa do agressor, ele jogou a mulher no sofá e iniciou o espancamento com uma cinta de couro, em seguida, ele tirou a roupa da vítima, levou a mulher até o chuveiro e iniciou uma nova sessão de espancamento, agora com o auxílio de uma mangueira de jardim. Após isso, ele mandou a mulher se vestir e trancou a vítima em um dos cômodos da casa.

Conforme a vítima, para fugir do agressor, ela contou para ele que tinha dinheiro e poderia comprar crack, já que o homem é dependente químico. O autor aceitou a proposta da vítima, mas que acompanharia ela.

Então, a vítima saiu da casa escoltada por Sebastião sob ameaças, em um momento de distração do agressor, a mulher encontrou uma bicicleta na calçada, enquanto Sebastião cruzava a rua, ela alcançou a bicicleta e fugiu. A mulher ainda ficou vagando pela cidade até às 3h, depois foi para a casa de uma vizinha.

Por volta das 5h de hoje, Sebastião foi até o local onde a vítima estava escondida e tentou invadir o imóvel. A vítima e a amiga permaneceram trancadas na casa por algumas horas até que o agressor fosse embora.

Pela manhã a vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher e o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa, violência doméstica e descumprimento de decisão judicial.

Histórico

A vítima já possuia uma medida protetiva contra o agressor, pois em agosto de 2022, Sebastião cometeu os mesmos crimes de sequestro, cárcere e tortura contra a mulher em uma fazenda, próxima à Bataguassu.

Na época, ele arrastou a vítima até a casa que ele morava espancou e ainda chegou a esfaquear a mulher. Ele possui várias passagens pela polícia e é conhecido como Tião Louco.

O homem é usuário de entorpecentes e descrito como uma pessoa violenta. Sebastião ainda não foi preso.





Deixe seu Comentário

Leia Também