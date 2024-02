Em crescimento, Ribas recebe R$ 13,6 milhões para investir em obras de saneamento

A cidade de Ribas do Rio Pardo, a 98 quilômetros de Campo Grande, está em crescimento acelerado em virtude da construção de uma das maiores fábricas de celulose do mundo. Para isso, o Governo do Estado destinou R$ 13,6 milhões para investir em obras de saneamento.

O investimento também é visando à execução de obras de ampliação do sistema abastecimento de água. Essa também é uma determinação do governo municipalista administrado pelo governador Eduardo Riedel.

Pelo contrato, o prazo para execução das obras de implantação de quatro reservatórios na cidade com um prazo de 18 meses para serem concluídos.

Os investimentos incluem dois reservatórios, cada um com capacidade para 350m³ de água, para atender, além do centro da cidade, os bairros Nossa Senhora da Conceição I e II, Vila dos Ferroviários, São Sebastião, Jardim Alvorada, Centro Velho, Jabou, Santo André e Jardim do Trabalhador.

Outros dois reservatórios, cada um com capacidade para 500m³ de água, servirão os bairros Jardim dos Estados, Estoril I,II, III e IV, Altos do Estoril, Ouro Verde, Boa Vista, São João, Jardim Esperança, Santa Emília, Santa Clara e São Joaquim.

