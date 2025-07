Em poucas horas, PRF apreende 3 mil cigarros contrabandeados em Anastácio

Pelo menos três pessoas foram presas e cerca de três mil maços de cigarros contrabandeados foram apreendidos durante a segunda-feira (21), pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-419, em Anastácio.

Segundo divulgado pela corporação, o primeiro caso aconteceu no quilômetro 265, quando um veículo Volkswagen Gol, ocupado pelo motorista e uma passageira.

Durante a inspeção no veículo, no porta-malas foram encontrados diversas caixas de cigarro de origem paraguaia e juntas, totalizavam 1 mil maços.

Já na segunda ocorrência, no mesmo quilômetro da rodovia, outro veículo Volkswagen Gol foi abordado, dessa vez conduzido por uma mulher. Embaixo de um cobertor atrás do banco do passageiro, foram encontrados 2 mil maços de cigarros.

As mercadorias apreendidas foram encaminhadas para a Receita Federal do Brasil e os três suspeitos foram presos.

