Em Sidrolândia, Fiems participa de lançamento da segunda unidade da Inpasa

Representando o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o chefe de gabinete da presidência, Robson Del Casale, participou do lançamento da construção da segunda fase da Unidade do Grupo Inpasa, em Sidrolândia, nesta sexta-feira (8). Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, a indústria processará milho e sorgo, estimulando a tecnologia agrícola e o desenvolvimento econômico do Estado.

Para Casale, o ato é histórico para a região e demonstra o ambiente favorável aos negócios. “Não é só um olhar do investimento, mas um olhar da prosperidade, desenvolvimento e inovação da tecnologia com tudo aquilo que é produzido aqui. A proposta da Inpasa, hoje, com esse lançamento, é de fato se tornar uma das grandes do mundo”, enfatizou.

O chefe de gabinete da Fiems também ressaltou o caráter sustentável da produção de etanol de milho e sorgo. “O investimento em biocombustível, em energia renovável, é fundamental para atingir metas que o Estado vem buscando e a Federação das Indústrias, por meio do nosso presidente, Sérgio Longen, está sempre à disposição, presente e pronta, para auxiliar essas empresas, por meio de Sesi e Senai, para se instalar no estado e gerar cada vez oportunidades para nossa gente”.

Para consolidação do empreendimento, foram firmadas parcerias com Sesi, no âmbito da saúde e segurança dos trabalhadores, e com o Senai, na oferta de cursos profissionalizantes e consultorias. Além de negociações para serviços oferecidos pelo IST (Instituto Senai de Tecnologia) em Alimentos, Bebidas e Sementes, de Dourados, para análise e classificação laboratorial em grãos.

O vice-presidente Inpasa, Rafael Ranzolin, lembrou-se do anúncio da planta, em agosto do ano passado, durante a realização MS Day, em São Paulo. O evento foi promovido pela Fiems, em parceria com o governo do Estado, para atrair investimento para Mato Grosso do Sul.

“A iniciativa do governo estadual, dos órgãos de pesquisa, das instituições de classe e do poder público municipal fez com que realmente se consolidasse esse investimento de maneira muito estruturada. É algo que vai verticalizar realmente a cadeia do agro”, explicou.

Entre os diferenciais da unidade, estará o processamento de sorgo como matéria-prima na produção de biocombustíveis, DDGS e derivados. A quarta unidade da Inpasa no Brasil representa um importante fomento na produção agrícola local, pois potencializa alternativas de cultivo de segunda e terceira safra, além de estimular o desenvolvimento de outros setores, empregos e renda para toda a região.

