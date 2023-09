Embarcação bate em rocha e homem desaparece no rio Sucuriú, em Paraíso das Águas

Mergulhadores dos Bombeiros de Campo Grande foram acionados e darão prosseguimento as buscas na manhã desta segunda-feira (4).

Ele ainda pilotou o barco, mesmo sem experiência, na tentativa de encontrar o amigo, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local.

A vítima estava no barco na companhia de um amigo, de 51 anos, pescando. No retorno para o porto, a embarcação colidiu na rocha e ambos foram lançados para o rio.

Uerbio Teixeira Santana, de 44 anos, desapareceu nas águas do rio Sucuriú, em Paraíso das Águas - a 280 quilômetros de Campo Grande, na tarde deste domingo (3), após a embarcação em que ele estava bater em uma rocha.